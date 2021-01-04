У ЗСУ за добу виявили близько 10 нових випадків COVID-19

"Станом на 10:00 4 січня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1661 особа. Всього за час пандемії одужало – 12525 осіб, летальних випадків – 38. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 79 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 15 осіб. За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 8 нових випадків один військовослужбовець госпіталізований до Полтавського військового госпіталю. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 7 військовослужбовців Миколаївської області. Їхній стан задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні вже 1,078 млн випадків COVID-19, за добу - 4 158.