В ВСУ за сутки обнаружили около 10 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировано 8 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в общем болеет 1661 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 4 января в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1661 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 12525 человек, летальных исходов - 38. В изоляции (в том числе самоизоляции) находится 79 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 15 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 8 новых случаев один военнослужащий госпитализирован в Полтавский военный госпиталь. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 7 военнослужащих Николаевской области. Их состояние удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине уже 1,078 млн случаев COVID-19, за сутки - 4158.