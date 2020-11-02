У ЗСУ за добу виявили 65 нових випадків COVID-19

"Станом на 10:00 02 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1731 особа. Всього за час пандемії одужало – 4180 осіб, летальних випадків – 17. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 445 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 45 осіб. За минулу добу зареєстровано 65 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебуває 15 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 50 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося раніше в УНН, до послаблення карантину в Україні не готова жодна з областей.