В ВСУ за сутки обнаружили 65 новых случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 02 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1731 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 4180 человек, летальных исходов - 17. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 445 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 45 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 65 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находится 15 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 50 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщалось ранее в УНН, к ослаблению карантина в Украине не готова ни одна из областей.