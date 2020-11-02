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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 09:55 • 99151 просмотра

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В ВСУ за сутки обнаружили 65 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки обнаружили 65 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10443 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 65 новых случаев заболевания COVID-19, в общем болеет 1731 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 02 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1731 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 4180 человек, летальных исходов - 17. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 445 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 45 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 65 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находится 15 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 50 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщалось ранее в УНН, к ослаблению карантина в Украине не готова ни одна из областей.

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