У ЗСУ за добу виявили 40 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу зафіксували 40 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, загалом хворіють 458 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних Сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 19 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє - 458 осіб", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що всього за час пандемії одужало – 816 осіб, летальних випадків – 6. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебувають 813 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 195 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 40 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначається у повідомленні.
Також повідомляється, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають 8 осіб, а на лікуванні вдома, під наглядом медичної служби - 32 особи.
Нагадаємо, Київ та 13 областей не готові до послаблення карантину.