В ВСУ за сутки обнаружили 40 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 40 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в общем болеют 458 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских Сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 19 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 458 человек", - говорится в сообщении.
Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели - 816 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 813 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 195 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек, а на лечении дома, под наблюдением медицинской службы - 32 человека.
Напомним, Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина.