В ВСУ за сутки обнаружили 40 новых случаев COVID-19

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87544 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102646 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127900 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107946 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128196 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101429 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102219 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104075 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101967 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В ВСУ за сутки обнаружили 40 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки обнаружили 40 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9477 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировали 40 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в общем болеют 458 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских Сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 19 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 458 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели - 816 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 813 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 195 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 8 человек, а на лечении дома, под наблюдением медицинской службы - 32 человека.

Напомним, Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина.

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