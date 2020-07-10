У ЗСУ за добу виявили 12 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. У Збройних Силах України, станом на 10:00 10 липня, на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіють 144 особи, за минулу добу зареєстровано 12 нових випадків. Про це інформує командування Медичних сил Збройних Сил України, передає УНН.
"Станом на 10:00 10 липня у Збройних Силах України хворіють 144 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 428 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 567 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 58 осіб. За минулу добу зареєстровано 12 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з них у закладах охорони здоров’я перебувають 3 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
"На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 9 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - резюмували військові медики.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.