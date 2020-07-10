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В ВСУ за сутки обнаружили 12 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки обнаружили 12 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В Вооруженных Силах Украины, по состоянию на 10:00 10 июля, острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 144 человека, за минувшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев. Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

"По состоянию на 10:00 10 июля в Вооруженных Силах Украины болеют 144 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 428 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 567 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 58 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

"На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - резюмировали военные медики.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19.

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