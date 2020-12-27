У ЗСУ за добу понад 30 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Збройних силах України за добу зафіксовано 32 нових випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 27 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 2374 осіб. Всього за час пандемії одужало — 11246 осіб, летальних випадків — 37”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 421 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 34 особи.
“За минулу добу зареєстровано 32 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — додається у повідомленні.
З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 27 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні за останню добу зафіксовано 6 113 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало 6 621 людина, госпіталізовано —1 674 особи та зафіксовано 72 летальних випадки. Всього з початку пандемії в Україні захворіло 1 025 989 осіб, одужало —658 538 осіб та зафіксовано 17 774 летальних випадки.