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В ВСУ в сутки более 30 новых случаев заболевания COVID-19

Киев • УНН

 • 11772 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Вооруженных силах Украины в сутки зафиксировано 32 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб Командование Медицинских сил ВСУ.

В ВСУ в сутки более 30 новых случаев заболевания COVID-19

“По состоянию на 10:00 27 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 2374 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 11246 человек, летальных исходов — 37”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 421 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 34 человека.

“За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — добавляется в сообщении.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 5 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 27 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 6 113 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 6 621 человек, госпитализированы — 1674 лица и зафиксировано 72 летальных случая. Всего с начала пандемии в Украине заболело 1 025 989 человек, выписаны — 658 538 человек и зафиксировано 17 774 летальных случая.

Украинские Национальные Новости

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