У ЗСУ за добу нових випадків COVID-19 не виявлено, всього хворіють 305 військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Збройних силах України за минулу добу нових випадків захворювання на COVID-19 не виявлено, всього хворіють 305 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 10 серпня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 305 осіб. Всього за час пандемії одужало – 681 особа, летальних випадків – 6", - йдеться у повідомленні.
Вказується, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 795 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби – 211 осіб.
"За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано", - резюмували військові медики.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.