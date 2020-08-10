В ВСУ за сутки новых случаев COVID-19 не обнаружено, всего болеют 305 военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не обнаружено, всего болеют 305 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 10 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 305 человек. Всего за время пандемии выздоровел - 681 человек, летальных исходов - 6", - говорится в сообщении.
Указывается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 795 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 211 человек.
"За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрировано", - резюмировали военные медики.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.