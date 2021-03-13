У ЗСУ за добу на COVID-19 захворіло понад 220 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Збройних Силах України зафіксовано 222 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Командування Медичних сил ЗСУ.
Цитата
“Станом на 10:00 13 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1526 осіб. Всього за час пандемії одужала 16 691 особа, летальних випадків 50”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 449 осіб.
“За минулу добу зареєстровано 222 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізована 41 особа”, — зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 6046 осіб отримали 1 дозу вакцини.
“З них 1260 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 694 особи”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 1,451 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 12 березня, — понад 13,2 тисячі, більше за попередній день. При цьому велика кількість госпіталізованих за добу — майже 4 тисячі.