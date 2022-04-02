У ЗСУ спростували фейк про загибель першої української жінки-пілота

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“В мережі Інтернет поширюється інформація, начебто загинула перша українська жінка-пілот, талановитий винищувач Наталія Перакова. Зазначена інформація вигадана та не відповідає дійсності”, - повідомили в Командуванні.

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У ЗСУ закликали українців довіряти лише офіційним джерелам інформації та користуватись тільки перевіреними даними.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 2 квітня втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 17,8 тис. осіб, 631 танка, 143 літаків, 317 артилерійських систем та сотень одиниць іншої військової техніки.