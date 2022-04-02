В ВСУ опровергли фейк о гибели первой украинской женщины-пилота

Цитата

“В сети Интернет распространяется информация, что якобы погибла первая украинская женщина-пилот, талантливый истребитель Наталья Перакова. Указанная информация вымышленная и не соответствует действительности”, - сообщили в командовании.

Детали

В ВСУ призвали украинцев доверять только официальным источникам информации и пользоваться только проверенными данными.

Напомним



По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 2 апреля потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 17,8 тыс. лиц, 631 танка, 143 самолетов, 317 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники.