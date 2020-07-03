У ЗСУ розповіли, як вони борються з COVID-19

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КИЇВ. 3 липня. УНН. У Збройних силах України роблять 300 ПЛР та ІФА тестів на COVID-19 за добу, а вже цього року сплановане дооснащення двох лабораторій обладнанням для проведення ПЛР-діагностики. Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Міністерства оборони України Сергій Моргун, передає УНН.

“Командування медичних сил збройних сил України щоденно інформує щодо захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2... У разі виявлення у військовослужбовців та працівників Збройних сил України, які підпадають під визначення підозрілого випадку захворювання на COVID-19 — вони спрямовуються на тестування на визначення COVID-19 методом ПЛР у військово-медичні клінічні центри регіонів”, — сказав Сергій Моргун.

Він зазначив, що відповідні клінічні центри розташовані у Львові, в Одесі, Києві. Також військовослужбовці спрямовуються до мобільних медичних лабораторій у Львові, Києві та Харкові і до лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я.

“В районі проведення операції об’єднаних сил постійно працює пересувна санітарно-епідеміологічна група, на базі мобільної лабораторії медичної, яка здійснює відбір зразків та в найкоротші терміни надає результати тестувань. За добу в Збройних силах України проводиться в середньому біля 300 ПЛР та 300 ІФА досліджень. А також біля 150 експрес-тестів на визначення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Наразі командування медичних сил Збройних сил України спрямовує зусилля щодо нарощування спроможності у діагностиці методом ПЛР та ІФА. Вже цього року сплановане дооснащення двох лабораторій обладнанням для проведення ПЛР-діагностики”, — додав Сергій Моргун.

За його словами, медична служба ЗСУ поновлює резерв засобів індивідуального захисту.

“Станом на сьогодні, на медичних складах знаходиться біля 2,5 млн масок медичних, 100 тис. одиниць респіраторів класу F та FP3, 55 тис. одиниць FFP2 та 20 тис. щитків захисних. Частина зазначеного медичного майна надходить в район операції об’єднаних сил та потреб військових госпіталів”, — зазначив Сергій Моргун.

Нагадаємо, станом на 2 липня, в Збройних силах України на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 166 осіб.

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