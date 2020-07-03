В ВСУ рассказали, как они борятся с COVID-19

КИЕВ. 3 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины делают 300 ПЦР и ИФА тестов на COVID-19 в сутки, а уже в этом году спланировано дооснащение двух лабораторий оборудованием для проведения ПЦР-диагностики. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины Сергей Моргун, передает УНН.