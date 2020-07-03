В ВСУ рассказали, как они борятся с COVID-19

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КИЕВ. 3 июля. УНН. В Вооруженных силах Украины делают 300 ПЦР и ИФА тестов на COVID-19 в сутки, а уже в этом году спланировано дооснащение двух лабораторий оборудованием для проведения ПЦР-диагностики. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины Сергей Моргун, передает УНН.

“Командование медицинских сил вооруженных сил Украины ежедневно информирует о заболеваемости острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2... В случае выявления у военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, подпадающих под определение подозрительного случая заболевания COVID- 19 — они направляются на тестирование на определение COVID-19 методом ПЦР в военно-медицинские клинические центры регионов”, — сказал Сергей Моргун.

Он отметил, что соответствующие клинические центры расположены во Львове, в Одессе, Киеве. Также военнослужащие направляются в мобильные медицинские лаборатории во Львове, Киеве и Харькове и в лабораторных центрах Министерства здравоохранения.

“В районе проведения операции объединенных сил постоянно работает передвижная санитарно-эпидемиологическая группа на базе мобильной лаборатории медицинской, которая осуществляет отбор образцов и в кратчайшие сроки предоставляет результаты тестирований. За сутки в Вооруженных силах Украины проводится в среднем около 300 ПЦР и 300 ИФА исследований. А также около 150 экспресс-тестов на определение острой респираторной болезни COVID-19. Сейчас командование медицинских сил Вооруженных сил Украины направляет усилия по наращиванию способности в диагностике методом ПЦР и ИФА. Уже в этом году спланировано дооснащение двух лабораторий оборудованием для проведения ПЦР-диагностики”, — добавил Сергей Моргун.

По его словам, медицинская служба ВСУ восстанавливает резерв средств индивидуальной защиты.

“По состоянию на сегодня, на медицинских складах находится около 2,5 млн масок медицинских, 100 тыс. единиц респираторов класса F и FP3, 55 тыс. единиц FFP2 и 20 тыс. щитков защитных. Часть указанного медицинского имущества поступает в район операции объединенных сил и потребностей военных госпиталей”, — отметил Сергей Моргун.

Напомним, по состоянию на 2 июля, в Вооруженных силах Украины на коронавирусной болезни COVID-19 болеют 166 человек.

Украинские Национальные Новости

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