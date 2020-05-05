У ЗСУ помилково вказали трьох військовий як хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Збройних Силах України за добу 4 травня не зафіксували нових випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Крім того, під час друкування результантів аналізу ПЛР було помилково внесено позитивні результати відносно трьох військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил Збройних сил України, передає УНН.
“На 07:00 05 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 38 осіб. Також за період пандемії одужали 40 осіб та 2 летальних випадки. За минулу добу нових випадків інфікування на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зафіксовано”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 268 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби — 121 особа.
“За повідомленням Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради „ОДІКЛ“ від 2 травня, під час друкування результантів аналізу ПЛР було помилково внесено позитивні результати відносно трьох військовослужбовців Харківської області, про яких ми повідомили у ранковому зведені 3 травня. Таким чином кількість особового складу, що хворіє на гостру респіраторну хворобу COVID-19 зменшилась на три особи”, — зазначили в командуванні.
Як повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 5 травня зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316 летальні.