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В ВСУ ошибочно указали трех военный как больных COVID-19

Киев • УНН

 • 9278 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Вооруженных Силах Украины за сутки 4 мая не зафиксировали новых случаев острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Кроме того, при печати результанты анализа ПЦР было ошибочно внесены положительные результаты в отношении трех военнослужащих. Об этом говорится в сообщении Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины, передает УНН.

В ВСУ ошибочно указали трех военный как больных COVID-19

“На 7:00 5 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 38 человек. Также за период пандемии выздоровели 40 человек и 2 летальных случая. За прошедшие сутки новых случаев инфицирования острой респираторной болезнью COVID-19 не зафиксировано”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 268 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня — 121 человек.

“По сообщению Коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета „ОДИКБ“ от 2 мая, во время печатания результанты анализа ПЦР было ошибочно внесены положительные результаты в отношении трех военнослужащих Харьковской области, о которых мы сообщили в утреннем сведены 3 мая. Таким образом количество личного состава, болеющего острой респираторной болезни COVID-19 уменьшилось на три человека”, — отметили в командовании.

Как сообщал УНН, в Украине 9:00 5 мая зафиксировано 12697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 316 летальных.

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