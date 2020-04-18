У ЗСУ досі 29 випадків COVID-19, на ізоляції перебуває 294 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Збройних силах України зареєстровано 29 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, нових випадків за добу не фіксувалося. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
"На 7:00 18 квітня в Збройних силах України зареєстровано 29 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 294 осіб", - повідомили у Командуванні.
Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 5 діб – 86 осіб.
За минулу добу нових випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано, вказали у Командуванні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5106 випадків COVID-19.