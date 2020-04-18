В ВСУ до сих пор 29 случаев COVID-19, на изоляции находится 294 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, новых случаев за сутки не фиксировалось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"На 7:00 18 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 29 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 294 человека", - сообщили в командовании.
Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 5 суток - 86 человек.
За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрировано, указали в командовании.
Напомним, в Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19.