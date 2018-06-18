У зоопарку Флориди втік слон Майкла Джексона

Так, повідомляється, що слон Алі вибрався зі свого вольєра, ворота якого чомусь були замкнені, і дійшов до клітки з жирафами. На свободі Алі залишався приблизно 20 хвилин, після чого співробітникам зоопарку вдалося заманити втікача назад у вольєр за допомогою їжі.



Відзначено, що ніхто з відвідувачів не постраждав.



Нагадаємо, американські прикордонники знайшли на кордоні з Мексикою в сумці покинутого тигреня, якого залишили люди, які намагалися незаконно в'їхати в США. Коли люди, які хотіли перетнути кордон, почули поблизу патрульних, то бігли назад до Мексики, залишивши кілька місячного тигреня. Тигреня чоловічої статі був всередині чорної сумки без свідомості.



