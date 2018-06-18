У зоопарку Флориди втік слон Майкла Джексона
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У зоопарку американської Флориди з вольєра ненадовго втік слон, який колись жив на ранчо Майкла Джексона Neverland. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на повідомлення зоопарку в Facebook, передає УНН.
Так, повідомляється, що слон Алі вибрався зі свого вольєра, ворота якого чомусь були замкнені, і дійшов до клітки з жирафами. На свободі Алі залишався приблизно 20 хвилин, після чого співробітникам зоопарку вдалося заманити втікача назад у вольєр за допомогою їжі.
Відзначено, що ніхто з відвідувачів не постраждав.
Нагадаємо, американські прикордонники знайшли на кордоні з Мексикою в сумці покинутого тигреня, якого залишили люди, які намагалися незаконно в'їхати в США. Коли люди, які хотіли перетнути кордон, почули поблизу патрульних, то бігли назад до Мексики, залишивши кілька місячного тигреня. Тигреня чоловічої статі був всередині чорної сумки без свідомості.