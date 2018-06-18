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В зоопарке Флориды сбежал слон Майкла Джексона

В зоопарке Флориды сбежал слон Майкла Джексона

Киев  •  УНН

 • 10584 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. В зоопарке американской Флориды из вольера ненадолго сбежал слон, который когда-то жил на ранчо Майкла Джексона Neverland. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сообщение зоопарка в Facebook, передает УНН.

Так, сообщается, что слон Али выбрался со своего вольера, ворота которого почему-то были не заперты, и дошел до клетки с жирафами. На свободе Али оставался примерно 20 минут, после чего сотрудникам зоопарка удалось заманить беглеца обратно в вольер с помощью еды.

Отмечено, что никто из посетителей не пострадал.

Напомним, американские пограничники нашли на границе с Мексикой в сумке заброшенного тигренка, которого оставили люди, которые пытались незаконно въехать в США. Когда люди, которые хотели пересечь границу, услышали вблизи патрульных, то бежали назад в Мексику, оставив несколько месячного тигренка. Тигренок мужского пола был внутри черной сумки без сознания.

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