В зоопарке Флориды сбежал слон Майкла Джексона

Так, сообщается, что слон Али выбрался со своего вольера, ворота которого почему-то были не заперты, и дошел до клетки с жирафами. На свободе Али оставался примерно 20 минут, после чего сотрудникам зоопарка удалось заманить беглеца обратно в вольер с помощью еды.



Отмечено, что никто из посетителей не пострадал.



Напомним, американские пограничники нашли на границе с Мексикой в сумке заброшенного тигренка, которого оставили люди, которые пытались незаконно въехать в США. Когда люди, которые хотели пересечь границу, услышали вблизи патрульных, то бежали назад в Мексику, оставив несколько месячного тигренка. Тигренок мужского пола был внутри черной сумки без сознания.



