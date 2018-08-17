У зоні відчуження знайшли дев'ять рідкісних видів кажанів

Науковці досліджували лівобережну частину зони відчуження. Кажанів ловили спеціальними тенетами, описували їх, кільцювали і відпускали. За час експедиції науковцям вдалося зловити 420 особин.



Окрім того, за допомогою записуючих пристроїв, що працюють в ультразвуковому діапазоні, фахівці щодня записували вокалізацію, щоб потім ідентифікувати вид кажанів, дати відносну оцінку їх чисельності, описати добові і сезонні зміни у їх поведінці.



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"Цього року під час експедиції нам вдалось зафіксувати присутність у зоні відчуження 9 рідкісних видів рукокрилих, включаючи руду і малу вечірниць, пізнього кажана, лісового нетопира і нетопира-пігмея, двоколірного лилика, водяну нічницю, вуханя звичайного і, особлива гордість, широковуха європейського, якого за 11 років вдалося зафіксувати вдруге. Всі вони занесені до Червоної книги України, а широковух має ще і високий охоронний статус у Європі. Також під час дослідження аудіорекордери неодноразово фіксували появу велетенської вечірниці - найбільшого і дуже рідкісного кажана Європи", - розповів заступник директора ДНДУ "Чорнобильський центр" Сергій Гащак.



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За його словами, усі результати експедиції також будуть надані Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику для посилення охорони рідкісних груп тварин на території зони відчуження.