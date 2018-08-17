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В зоне отчуждения нашли девять редких видов летучих мышей

Киев • УНН

 • 16066 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В рамках ежегодного исследования рукокрылых (летучих мышей) в зоне отчуждения завершилась полевая экспедиция специалистов ГНИУ "Чернобыльский центр проблем ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии" и Центра реабилитации рукокрылых "Фельдман Экопарк", передает УНН со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

В зоне отчуждения нашли девять редких видов летучих мышей

Ученые исследовали левобережную часть зоны отчуждения. Летучих мышей ловили специальными сетями, описывали их, кольцевали и отпускали. За время экспедиции ученым удалось поймать 420 особей.

Кроме того, с помощью записывающих устройств, работающих в ультразвуковом диапазоне, специалисты ежедневно записывали вокализацию, чтобы потом идентифицировать вид летучих мышей, дать относительную оценку их численности, описать суточные и сезонные изменения в их поведении.

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"В этом году во время экспедиции нам удалось зафиксировать присутствие в зоне отчуждения 9 редких видов рукокрылых, включая руду и малую вечерниц, позднюю летучую мышь, лесного нетопыря и нетопыря-пигмея, двухцветного лилика, водяную ночницу, косого обычного и, особая гордость, широкоуха европейского, которого за 11 лет удалось зафиксировать второй раз. Все они занесены в Красную книгу Украины, а широкоух имеет еще и высокий охранный статус в Европе. Также в ходе исследования аудиорекордер неоднократно фиксировали появление гигантской вечерницы - крупнейшего и очень редкого вида в Европе", - рассказал заместитель директора ГНИУ "Чернобыльский центр" Сергей Гащак.

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По его словам, все результаты экспедиции также будут предоставлены в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике для усиления охраны редких групп животных на территории зоны отчуждения.

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