У зоні відчуження планують створити наукові полігони для радіобіологічних досліджень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Державне агентство України з управління зоною відчуження спільно з вченими з Фінляндії планує створити у зоні відчуження наукові полігони для радіобіологічних досліджень. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку ДАЗВ в Facebook.
“У рамках Угоди про міжнародне наукове співробітництво у галузі екологічних досліджень між університетом Юваскюля (Фінляндська Республіка) та ДСП "Екоцентр" у 10-кілометровій зоні відчуження планують створити чотири наукові полігони для досліджень з радіобіології. Зокрема, передбачено проведення натурних, лабораторних і модельних досліджень та впровадження нових технічних рішень”, - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що заплановано проведення кропіткої роботи з накопичення, аналізу й узагальнення інформації з різних аспектів радіоекології та радіобіології. На її основі планують визначати закономірності та тенденції розвитку об'єктів біосфери в умовах радіації.
"Налагодження співпраці з Університетом Юваскюля стане потужним рушієм у реалізації планів зі створення міжнародного наукового хабу у зоні відчуження, а радіобіологічні дослідження стануть одним з важливих напрямків його діяльності", - наголосила т.в.о. голови ДАЗВ Катерина Павлова.
Нагадаємо, Чорнобильську зону відчуження закрили на карантин.