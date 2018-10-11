У зоні відчуження ЧАЕС виявили двох сталкерів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У місті Прип’ять у зоні відчуження ЧАЕС поліція виявила двох стакерів. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Київській області, передає УНН.
"18-річні кияни незаконно проникли на територію зони відчуження поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму", - йдеться у повідомленні.
Відносно правопорушників було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Адмінматеріали направлені до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.
Нагадаємо, поліція затримала в зоні відчуження Чорнобильської АЕС сталкерів – двох громадян України та громадянина Литви.