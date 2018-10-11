В зоне отчуждения ЧАЭС обнаружили двух стаккеров

"18-летние киевляне незаконно проникли на территорию зоны отчуждения за контрольно-пропускными пунктами с целью экстремального туризма", - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителей были составлены административные протоколы по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Админматериалы направлены в Ивановской районного суда Киевской области для принятия решения.

Напомним, полиция задержала в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сталкеров - двух граждан Украины и гражданина Литвы.



