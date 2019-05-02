У зоні ООС за добу ворог шість разів обстріляв українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. З початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість ворожих обстрілів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Від початку поточної доби, станом на 12.00, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано шість обстрілів з боку противника, один з яких стався із застосуванням міномету 82-го калібру”, — зазначив Мотузяник.
За його словами, вогонь із забороненої зброї окупант відкрив в бік захисників с. Новолуганське о 6.30 ранку. Обстріл вівся з боку н.п. Байрак, тривав близько двадцяти хвилин та супроводжувався вогнем з озброєння ворожих БМП.
Водночас, значна частина ворожих обстрілів від початку доби припала на Донецький напрямок.
“Тут зафіксовано низку нічних обстрілів з ручних гранатометів та стрілецької зброї в районі Лебединського, Павлополя, а також Мар’їнки, поблизу якої позиції наших військ тричі перебували під ворожим вогнем”, — додав Мотузяник.
Повідомляється, що втрат у лавах Об’єднаних сил з початку доби немає.
Нагадаємо, за минулу добу в районі проведення ООС зафіксовано 18 ворожих обстрілів.