ООС: бойовики здійснили 18 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) обстріляли 16 разів українських військових: “двічі з 120 та 82 мм мінометів — біля населеного пункту Піски; тричі з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Красногорівка і Миколаївка; вісім разів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населених пунктів Новотроїцьке, Мар’їнка, Авдіївка, Павлопіль, Невельське, Пищевик, Верхньоторецьке і Широкине; тричі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населених пунктів Гранітне, Лебединське і Миколаївка. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні двічі: з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — в районі населеного пункту Південне; з стрілецької зброї — біля населеного пункту Станиця Луганська”.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

“За даними розвідки Об’єднаних сил, 1 квітня п’ятьох окупантів було знищено, ще двох — поранено. Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів — біля міста Мар’їнка; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів — біля села Лебединське; з великокаліберних кулеметів — поблизу населеного пункту Павлопіль. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — додали у прес-центрі ООС.