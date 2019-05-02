ООС: боевики совершили 18 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) обстреляли 16 раз украинских военных: “дважды с 120 и 82 мм минометов — около населенного пункта Пески; трижды с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Красногоровка и Николаевка; восемь раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — около населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Невельское, Пищевик, Верхнеторецкое и Широкино; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — около населенных пунктов Гранитное, Лебединское и Николаевка. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны два раза: с 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Южное; со стрелкового оружия — у населенного пункта Станица Луганская”.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

“По данным разведки Объединенных сил 1 апреля пятеро оккупантов были уничтожены, еще двое — ранены. С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки „Восток“: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов — у города Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — возле села Лебединское; из крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Павлополь. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет”, — добавили в пресс-центре ООС.