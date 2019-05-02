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В зоне ООС за сутки враг шесть раз обстрелял украинские позиции

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КИЕВ. 2 мая. УНН. С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть вражеских обстрелов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть обстрелов со стороны противника, один из которых произошел с применением миномета 82-го калибра", - отметил Мотузяник.

По его словам, огонь с запрещенного оружия оккупант открыл в сторону защитников с. Новолуганское в 6.30 утра. Обстрел велся со стороны н.п. Байрак, длился около двадцати минут и сопровождался огнем из вооружения вражеских БМП.

В то же время, значительная часть вражеских обстрелов с начала суток пришлась на Донецкий направление.

"Здесь зафиксирован ряд ночных обстрелов из ручных гранатометов и стрелкового оружия в районе Лебединского, Павлополя, а также Марьинки, вблизи которой позиции наших войск трижды находились под вражеским огнем", - добавил Мотузяник.

Сообщается, что потерь в рядах Объединенных сил с начала суток нет.

Напомним, за минувшие сутки в районе проведения ООС зафиксировано 18 вражеских обстрелов.

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