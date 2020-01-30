У зоні ООС вилучили контрафактний алкоголь на понад мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Правоохоронці вилучили із мережі роздрібної торгівлі у районі проведення операції Об’єднаних сил масштабну партію контрафактного алкоголю. Орієнтовна вартість виявленого фальсифікату становить понад мільйон гривень. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Співробітники СБУ встановили, що приватний підприємець із Краматорська збував підробку під виглядом елітної продукції відомих брендів через власну мережу роздрібної торгівлі.
Під час санкціонованих обшуків, проведених у 5 торговельних точках ділка, правоохоронці виявили понад 2 тисячі пляшок із сумнівним алкоголем у тарі різної ємності без марок акцизного збору чи з підробленим акцизом. Також вилучено фінансово-господарську документацію, що доводить незаконні оборудки комерсанта.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Встановлюються джерела походження підробки та всі особи, причетні до реалізації контрафакту.
Нагадаємо, у Рівному правоохоронці блокували масштабний збут небезпечної для здоров’я та життя громадян контрафактної алкогольної продукції.