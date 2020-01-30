В зоне ООС изъяли контрафактный алкоголь более чем на миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Правоохранители изъяли из сети розничной торговли в районе проведения операции Объединенных сил масштабную партию контрафактного алкоголя. Ориентировочная стоимость обнаруженного фальсификата составляет более миллиона гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Сотрудники СБУ установили, что частный предприниматель из Краматорска сбывал подделку под видом элитной продукции известных брендов через собственную сеть розничной торговли.
Во время санкционированных обысков, проведенных в 5 торговых точках дельца, правоохранители обнаружили более 2 тысяч бутылок с сомнительным алкоголем в таре различной емкости без марок акцизного сбора или с поддельным акцизом. Также изъято финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает незаконные сделки коммерсанта.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Устанавливаются источники происхождения подделки и все лица, причастные к реализации контрафакта.
Напомним, в Ровно правоохранители блокировали масштабный сбыт опасной для здоровья и жизни граждан контрафактной алкогольной продукции.