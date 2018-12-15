У зоні ООС від кулі снайпера загинув військовий, ще одного поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. З початку сьогоднішньої доби до 18:00 на Донбасі російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, один український військовий отримав поранення та один боєць загинув від кулі ворожого снайпера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані прес-центру ООС.
"Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 3 випадки застосування озброєння, забороненого мінськими угодами", - повідомили в штабі.
Як зазначається, зокрема, ворог здійснив обстріли з міномету калібру 120 та 82 мм позицій Об'єднаних сил в районі населених пунктів Водяне, Гнутове на маріупольському напрямку.
Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Станиця Луганська на луганському напрямку, а також в районі населених пунктів Водяне, Чермалик на маріупольському напрямку, додали у штабі.
"Внаслідок бойових дій один наш військовий отримав поранення та один наш захисник загинув від кулі ворожого снайпера", - йдеться у повідомленні прес-центру.
Ситуація в районі проведення ООС, як повідомляється, залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, бойовики обстріляли житловий будинок на Луганщині.