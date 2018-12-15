У зоні ООС від кулі снайпера загинув військовий, ще одного поранено

КИЇВ. 15 грудня. УНН. З початку сьогоднішньої доби до 18:00 на Донбасі російські окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню, один український військовий отримав поранення та один боєць загинув від кулі ворожого снайпера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані прес-центру ООС.