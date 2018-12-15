В зоне ООС от пули снайпера погиб военный, еще один ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. С начала сегодняшних суток до 18:00 на Донбассе российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил ранения и один боец погиб от пули вражеского снайпера. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.
"В течение текущих суток российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - сообщили в штабе.
Как отмечается, в частности, враг совершил обстрелы с миномета калибра 120 и 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово на мариупольском направлении.
Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская на луганском направлении, а также в районе населенных пунктов Водяное, Чермалык на мариупольском направлении, добавили в штабе.
"В результате боевых действий один наш военный получил ранения и один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера", - говорится в сообщении пресс-центра.
Ситуация в районе проведения ООС, как сообщается, остается под контролем украинских военных.
Напомним, боевики обстреляли жилой дом в Луганской области.