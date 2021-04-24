У Зімбабве під час аварії військового вертольоту загинули 4 людини

Деталі

За даними відомства, з невстановлених причин вертоліт врізався в будинок. В результаті інциденту загинули два пілоти і технічний фахівець, а також дитина. що перебувала на землі в цей час.

Крім того, ще одна дитина і його мати отримали опіки і були госпіталізовані в лікарню в зімбабвійськой столиці Хараре.

За попередньою версією, вертоліт ВПС Зімбабве виконував навчальний політ, під час якого втратив зв'язок із землею. Після цього почалася рятувальна операція, в ході якої і були виявлені останки повітряного судна в селі Арктур в провінції Східний Машоналенд.

Додамо

Щонайменше п'ятеро людей загинули, ще п'ять постраждали при падінні військового вертольота на південному сході Перу.