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В Зимбабве при аварии военного вертолета погибли 4 человека

В Зимбабве при аварии военного вертолета погибли 4 человека

Киев  •  УНН

 • 14510 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Четыре человека погибли в результате аварии вертолета военно-воздушных сил (ВВС) Зимбабве в провинции Восточный Машоналенд. Об этом сообщает портал iHarare, ссылаясь на пресс-службу ВВС страны, передает УНН.

Детали

По данным ведомства, по неустановленным причинам вертолет врезался в дом. В результате инцидента погибли два пилота и технический специалист, а также ребенок, который находился на земле в это время.

Кроме того, еще один ребенок и его мать получили ожоги и были госпитализированы в больницу в зимбабвийской столице Хараре.

По предварительной версии, вертолет ВВС Зимбабве выполнял учебный полет, во время которого потерял связь с землей. После этого началась спасательная операция, в ходе которой и были обнаружены останки воздушного судна в селе Арктур в провинции Восточный Машоналенд.

Добавим

По меньшей мере пять человек погибли, еще пять пострадали при падении военного вертолета на юго-востоке Перу.

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