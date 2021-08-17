У журналіста Єсипенка, якого утримують у СІЗО в окупованому Криму, погіршується здоров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Здоров’я українського журналіста “Радіо Свобода” Владислава Єсипенка, якого утримують у СІЗО в окупованому Криму, погіршується. ро це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Telegram-каналі, передає УНН.
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“Стурбована погіршенням стану здоров’я незаконно утримуваного в СІЗО № 1 міста Сімферополя в тимчасово окупованому Криму громадянина України Владислава Єсипенка. У нього почалися серйозні проблеми з артеріальним тиском та зором, загострилася сечокам’яна хвороба, що стало наслідком застосовування до Владислава тортур та незаконних методів допиту під час безпідставного затримання у березні 2021 року. Співробітники російської ФСБ надягали чоловіку на голову пакет, позбавляючи можливості дихати, підключали електричний струм до різних частин тіла та жорстоко били”, — заявила Денісова.
Деталі
Зокрема, вона повідомила, що адміністрація СІЗО цинічно ігнорує погіршення стану здоров’я Єсипенка та не надає необхідної медичної допомоги.
“Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново забезпечити Владиславу Єсипенку медичне обстеження та надати необхідну меддопомогу з проведенням профільного лікування у спеціалізованій медичній установі. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факти порушення прав Владислава Єсипенка та вжити всіх можливих заходів, аби припинити тортури стосовно українських громадян у місцях несвободи тимчасово окупованого Криму та РФ”, — додала Денісова.
Що було раніше
Владислава Єсипенко 10 березня затримали в окупованому Криму за нібито збір інформації на користь українських спецслужб. Він є фрілансером “Радіо Свобода”.
Напередодні Владислав брав участь в акції до дня народження Тараса Шевченка, яка проходила в Сімферополі.
У Службі зовнішньої розвідки України дії російських силовиків назвали пропагандистською акцією з нагоди річниці окупації Криму.
У липні цього року стало відомо, що Єсипенко підконтрольний Росії так званий “суд” в окупованому Криму продовжив утримання в СІЗО на півроку.