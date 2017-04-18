У Житомирі з виставки викрали великодню писанку
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Величезну писанку викрали з виставки під відкритим небом у Житомирі, відсутність однієї з писанок помітив сьогодні кореспондент УНН.
Так, 50-сантиметрова писанка була однією із кращих в експозиції, втім вночі її викрали невідомі.
У поліції кореспонденту УНН повідомили, що за фактом крадіжки організатори великоднього ярмарку вже написали заяву.
“У поліції прийняли заяву стосовно крадіжки писанки”, — повідомила керівник відділу комунікації ГУ НП у Житомирській області Алла Ващенко.
Оксамитову писанку викрали уніч з 17 на 18 квітня. Наразі триває перевірка.
Нагадаємо, “Писанковий сад” з 35 півтораметрових писанок з’явився в центрі Рівного. Символи великодня розташували на Майдані Незалежності та Алеї кованих фігур.