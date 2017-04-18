В Житомире с выставки похитили пасхальную писанку
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Огромную писанку похитили с выставки под открытым небом в Житомире, отсутствие одной из писанок заметил сегодня корреспондент УНН.
Так, 50-сантиметровая писанка была одной из лучших в экспозиции, впрочем ночью ее похитили неизвестные.
В полиции корреспонденту УНН сообщили, что по факту кражи организаторы пасхальной ярмарки уже написали заявление.
“В полиции приняли заявление относительно кражи писанки”, — сообщила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.
Бархатную писанку похитили в ночь с 17 на 18 апреля. Сейчас проводится проверка.
Напомним, “Писанковый сад” из 35 полутораметровых писанок появился в центре Ровно. Символы Пасхи разместили на Майдане Независимости и Аллее кованых фигур.