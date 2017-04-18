В Житомире с выставки похитили пасхальную писанку

Так, 50-сантиметровая писанка была одной из лучших в экспозиции, впрочем ночью ее похитили неизвестные.

В полиции корреспонденту УНН сообщили, что по факту кражи организаторы пасхальной ярмарки уже написали заявление.

“В полиции приняли заявление относительно кражи писанки”, — сообщила руководитель отдела коммуникации ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

Бархатную писанку похитили в ночь с 17 на 18 апреля. Сейчас проводится проверка.

Напомним, “Писанковый сад” из 35 полутораметровых писанок появился в центре Ровно. Символы Пасхи разместили на Майдане Независимости и Аллее кованых фигур.