У Житомирі взяли під домашній арешт директора держпідприємства за вимагання хабара
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 15 березня. УНН. Рішенням апеляційного суду Житомирської області директору державного підприємства, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 140 тис. грн обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешт, повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Посадовець вимагав від підприємця 140 тис. грн хабаря за оформлення дозвільних документів на будівництво АЗС у м.Новограді-Волинському.
Директора держпідприємства та його спільника — екс-правоохоронця затримано після передачі посереднику чергової частини неправомірної вигоди на суму 70 тис. грн.
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“Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України проводять слідчі слідчого відділу прокуратури Житомирської області”, — повідомили у прокуратурі.