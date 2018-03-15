В Житомире взяли под домашний арест директора госпредприятия за вымогательство взятки

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 26243 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 40959 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 45816 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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ЖИТОМИР-КИЕВ. 15 марта. УНН. Решением апелляционного суда Житомирской области директору государственного предприятия, подозреваемому в получении неправомерной выгоды в размере 140 тыс. гррн избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.

Чиновник требовал от предпринимателя 140 тыс. грн взятки за оформление разрешительных документов на строительство АЗС в г.Новоград-Волынский.

Директора госпредприятия и его сообщника - экс-милиционера задержали после передачи посреднику денежную часть неправомерной выгоды на сумму 70 тыс. грн.

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"Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины проводят следственные следственного отдела прокуратуры Житомирской области", - сообщили в прокуратуре.

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