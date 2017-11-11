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У Житомирі врятували коня, який впав у каналізаційний колодязь

У Житомирі врятували коня, який впав у каналізаційний колодязь

Київ • УНН

 • 13787 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Коня, який впав у каналізаційний колодязь, врятували у Житомирі. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області, передає УНН.

Повідомлення про те, що тварина провалилась задніми ногами у каналізаційний люк рятувальники отримали вчора вдень.

Прибувши на місце, з’ясували, що кінь провалився у люк глибиною три метри. Аби дістати тварину довелось залучати небайдужих житомирян та автокран.

“Бійці ДСНС обв’язали коня пожежними рукавами та прив’язали їх до люльки підйомника. Тільки після таких складних маніпуляцій спільними зусиллями потерпілу тварину вдалося витягнути з каналізації. На щастя, серйозних травм „полонений“ не зазнав”, — повідомляють рятувальники.

Нагадаємо, подібна ситуація сталася 9 листопада у Львівській області. Рятувальникам довелося витягувати з каналізаційного люку коня за допомогою трактору.

Як повідомляв УНН, лося внесли до Червоної книги України.

Українські Національні Новини

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