В Житомире спасли лошадь, упавшую в канализационный колодец

Сообщение о том, что животное провалилась задними ногами в канализационный люк спасатели получили вчера днем.

Прибыв на место, выяснили, что конь провалился в люк глубиной три метра. Чтобы достать животное пришлось привлекать неравнодушных житомирян и автокран.

“Бойцы ГСЧС обвязали коня пожарными рукавами и привязали их к люльке подъемника. Только после таких сложных манипуляций совместными усилиями потерпевшее животное удалось вытащить из канализации. К счастью, серьезных травм „пленник“ не получил”, — сообщают спасатели.

Напомним, подобная ситуация произошла 9 ноября во Львовской области. Спасателям пришлось извлекать из канализационного люка коня с помощью трактора.

Как сообщал УНН, лося внесли в Красную книгу Украины.