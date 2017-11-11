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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 73089 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 79716 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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В Житомире спасли лошадь, упавшую в канализационный колодец

В Житомире спасли лошадь, упавшую в канализационный колодец

Киев  •  УНН

 • 13781 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Лошадь, которая упала в канализационный колодец, спасли в Житомире. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, передает УНН.

Сообщение о том, что животное провалилась задними ногами в канализационный люк спасатели получили вчера днем.

Прибыв на место, выяснили, что конь провалился в люк глубиной три метра. Чтобы достать животное пришлось привлекать неравнодушных житомирян и автокран.

“Бойцы ГСЧС обвязали коня пожарными рукавами и привязали их к люльке подъемника. Только после таких сложных манипуляций совместными усилиями потерпевшее животное удалось вытащить из канализации. К счастью, серьезных травм „пленник“ не получил”, — сообщают спасатели.

Напомним, подобная ситуация произошла 9 ноября во Львовской области. Спасателям пришлось извлекать из канализационного люка коня с помощью трактора.

Как сообщал УНН, лося внесли в Красную книгу Украины.

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