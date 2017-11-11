В Житомире спасли лошадь, упавшую в канализационный колодец
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Лошадь, которая упала в канализационный колодец, спасли в Житомире. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области, передает УНН.
Сообщение о том, что животное провалилась задними ногами в канализационный люк спасатели получили вчера днем.
Прибыв на место, выяснили, что конь провалился в люк глубиной три метра. Чтобы достать животное пришлось привлекать неравнодушных житомирян и автокран.
“Бойцы ГСЧС обвязали коня пожарными рукавами и привязали их к люльке подъемника. Только после таких сложных манипуляций совместными усилиями потерпевшее животное удалось вытащить из канализации. К счастью, серьезных травм „пленник“ не получил”, — сообщают спасатели.
Напомним, подобная ситуация произошла 9 ноября во Львовской области. Спасателям пришлось извлекать из канализационного люка коня с помощью трактора.
Как сообщал УНН, лося внесли в Красную книгу Украины.