У Житомирі викрили підпільний цех з обробки бурштину та напівдорогоцінного каміння

Ділки обробляли бурштин, берили, кварц і топази незаконно видобуті у північних районах області.

“Нелегальне виробництво зловмисники організували в автомобільних боксах одного з гаражних кооперативів облцентру. Під час обшуків у підпільному цеху співробітники спецслужби виявили спеціальне обладнання ‒ станки для огранки каменю. У ділків вилучено п’ять кілограмів необробленого бурштину-сирцю, десять напівдорогоцінних кварців та по кілька кілограмів берилів і топазів, а також півкілограма обробленого каміння. За інформацією СБ України, після огранки організатори через посередників переправляли каміння до країн Європи та Далекого Сходу”, — повідомляють у СБУ.

Нагадаємо, в ході обшуків у фігурантів бурштинової справи в Олевську Житомирської області вилучено півтони бурштину та зброю.