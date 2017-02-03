В Житомире разоблачили подпольный цех по обработке янтаря и полудрагоценных камней

Дельцы обрабатывали янтарь, бериллы, кварц и топазы, незаконно добытые в северных районах области.

"Нелегальное производство злоумышленники организовали в автомобильных боксах одного из гаражных кооперативов облцентра. Во время обысков в подпольном цехе сотрудники спецслужбы обнаружили специальное оборудование - станки для огранки камня. У дельцов изъяли пять килограммов необработанного янтаря-сырца, десять полудрагоценных кварцев и по несколько килограммов бериллов и топазов, а также полкилограмма обработанного камня. По информации Службы безопасности Украины, после огранки организаторы через посредников переправляли камни в страны Европы и Дальнего Востока", - сообщают в СБУ.

Напомним, в ходе обысков у фигурантов янтарного дела в Олевске Житомирской области изъяли полтонны янтаря и оружие.