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У Житомирі відкрилися дві нові "зарядки" для електрокарів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Житомирі відкрилися ще дві зарядні станції для електрокарів. Про це УНН повідомили в компанії “АвтоЭнтерпрайз”.

Нові "зарядки" відкрилися за адресами:

● АЗС WOG, Житомирська область, с. Броники, ул.Веселая, 9.

● АЗС WOG, с. Нова Романівка, Житомирське шосе, 31.

Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, в Україні ринок електрокарів цього року може зрости від 250 до 500%.

Також нагадаємо, на сьогодні в Україні налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів.

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