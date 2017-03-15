У Житомирі відкрилися дві нові "зарядки" для електрокарів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Житомирі відкрилися ще дві зарядні станції для електрокарів. Про це УНН повідомили в компанії “АвтоЭнтерпрайз”.
Нові "зарядки" відкрилися за адресами:
● АЗС WOG, Житомирська область, с. Броники, ул.Веселая, 9.
● АЗС WOG, с. Нова Романівка, Житомирське шосе, 31.
Як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, в Україні ринок електрокарів цього року може зрости від 250 до 500%.
Також нагадаємо, на сьогодні в Україні налічується близько 400 пристроїв для зарядки електрокарів.