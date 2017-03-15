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В Житомире открылись две новые "зарядки" для электрокаров

Киев • УНН

 • 12503 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Житомире открылись еще две зарядные станции для электрокаров. Об этом УНН сообщили в компании "АвтоЭнтерпрайз".

Новые "зарядки" открылись по адресам:

● АЗС WOG, Житомирская область, с. Броники, ул.Веселая, 9.

● АЗС WOG, с. Новая Романовка, Житомирское шоссе, 31.

Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в Украине рынок электрокаров в этом году может вырасти от 250 до 500%.

Также напомним, на сегодня в Украине насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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