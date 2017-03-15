В Житомире открылись две новые "зарядки" для электрокаров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Житомире открылись еще две зарядные станции для электрокаров. Об этом УНН сообщили в компании "АвтоЭнтерпрайз".
Новые "зарядки" открылись по адресам:
● АЗС WOG, Житомирская область, с. Броники, ул.Веселая, 9.
● АЗС WOG, с. Новая Романовка, Житомирское шоссе, 31.
Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в Украине рынок электрокаров в этом году может вырасти от 250 до 500%.
Также напомним, на сегодня в Украине насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров.