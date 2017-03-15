В Житомире открылись две новые "зарядки" для электрокаров

Новые "зарядки" открылись по адресам:

● АЗС WOG, Житомирская область, с. Броники, ул.Веселая, 9.

● АЗС WOG, с. Новая Романовка, Житомирское шоссе, 31.

Как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, в Украине рынок электрокаров в этом году может вырасти от 250 до 500%.

Также напомним, на сегодня в Украине насчитывается около 400 устройств для зарядки электрокаров.