У Житомирі протестувальники заблокували роботу обласної ради

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 6 квітня. УНН. Мешканці Народицького району плакатами перекрили трибуну для виступів у сесійній залі Житомирської обласної ради, передає кореспондент УНН.

Мешканці району виступають проти добування у їхньому регіоні ільменітових руд. Спочатку люди мітингували на вулиці, після чого піднялись до зали засідань, де триває сесія облради.

Під час сесії вносили пропозицію включити у порядок денний питання про скасування рішень минулої сесії щодо надання дозволу на видобуток ільменіту, але депутати таке рішення не підтримали. Очільник області ж сказав, що розробка руд не зашкодить екології району.

Після цього люди перекрили плакатами трибуну, після чого розійшлись.

Йдеться про родовище на території Коростенського району, де й знайшли поклади ільменіту. Згідно із планом, планують відселити два села — Діброва та Болярка, населення яких становить разом більше 300 осіб.

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