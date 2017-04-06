У Житомирі протестувальники заблокували роботу обласної ради
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 6 квітня. УНН. Мешканці Народицького району плакатами перекрили трибуну для виступів у сесійній залі Житомирської обласної ради, передає кореспондент УНН.
Мешканці району виступають проти добування у їхньому регіоні ільменітових руд. Спочатку люди мітингували на вулиці, після чого піднялись до зали засідань, де триває сесія облради.
Під час сесії вносили пропозицію включити у порядок денний питання про скасування рішень минулої сесії щодо надання дозволу на видобуток ільменіту, але депутати таке рішення не підтримали. Очільник області ж сказав, що розробка руд не зашкодить екології району.
Після цього люди перекрили плакатами трибуну, після чого розійшлись.
Йдеться про родовище на території Коростенського району, де й знайшли поклади ільменіту. Згідно із планом, планують відселити два села — Діброва та Болярка, населення яких становить разом більше 300 осіб.